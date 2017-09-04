План основных мероприятий города Хабаровска на 5 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 5 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 сентября

Железнодорожный район. Приём граждан по вопросам землепользования. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а, каб. №№ 9,10. 9:00-18:00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Центральный район. Приём граждан по вопросам перепланировки жилого помещения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14:00-18:00. Информация по тел. 40-89-28. Анисифорова Наталья Алексеевна.