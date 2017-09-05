Осенняя путина будет гораздо лучше летней в Хабаровском крае

В конце августа в Хабаровском крае официально стартовала осенняя путина. Ее начало позволяет надеяться на то, что результаты будут гораздо лучше летней. Сейчас рыболовецкие предприятия края идут по осеннему лососю с опережением прошлогоднего графика.

- По летней путине получился провал, - рассказал председатель комитета рыбной промышленности Минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов. – Сказались несколько факторов, в том числе природные – горбуши в этом году и не ожидалось, а по летней кете получился сильный недобор, рыболовецкие предприятия выбрали лишь 40% объемов.

При этом он отметил, что ситуация с неудачной летней путиной искусственно нагнетается в соцсетях. Появились видеоролики о том, что якобы весь лиман Амура так перегородили, что рыба не может пройти дальше, жалобы на то, что население приамурских сел не может наловить рыбы из-за этого, призывы выйти на митинги за «спасение рыбы в Амуре» и т.д.

- Мы разбирались с роликом, который последние дни гуляет в интернете, как подтверждение того, что весь Амур перегородили, нашли бригаду, которая в нем фигурирует, поговорили с бригадиром. Оказалось, это ролик годичной давности, когда рыбы было как раз очень много. Снятая на ролике конструкция – заездок, - абсолютно законная. И надо понимать, что заездки используют только тогда, когда рыбы много, а когда ее мало, как сейчас, и она идет по руслу, смысла использовать такие конструкции нет. К тому же, каждый, кто видел Амур, особенно Нижний, понимает, что всю реку перегородить невозможно. И все понимают, что в летнюю путину выше Ульчского района лососевые по Амуру в принципе не доходят, это в осеннюю их можно ловить вплоть до Хабаровска. Так что это нагнетание нацелено больше на внешнее потребление, на тех, кто Амура в глаза не видел и не понимает его особенностей. Однако сейчас, с 25 августа началась осенняя путина, и она идет хорошо. За неделю добыто порядка 3 тыс тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был 2,2 тыс.

- Вскоре начнут поставки осенних лососевых в торговые сети края по программе «Доступная рыба». С летней путины поставки составили 40 тонн, с осенней будет, конечно, гораздо больше. Тем не менее, с причинами провала по летней кете мы будем разбираться, потому что случившимся обеспокоено и правительство Хабаровского края, и рыбопромышленники, и федеральные органы власти. Сделаем анализ сложившейся ситуации вместе с отраслевой наукой, выработаем предложения. Предложения уже поступают, есть даже такие радикальные, как запрет следующим летом вылова лососевых, чтобы восстановить популяцию, но, думаем, до этого не дойдет. Гораздо реалистичней - предложения по ограничению добычи лососевых на Амуре плавными сетями. Ловля плавными сетями оказывает сильное давление на экологическую систему, гораздо сильнее, чем вышеупомянутые заездки, но это сегодня разрешённое орудие промысла. Когда рыбы мало, как в этом году, плавными сетями её выбирают практически всю. Полностью запретить этот метод добычи нельзя, это остановит всю отрасль, и задача учёных — предложить разумную альтернативу, потому что в ряде районов промысел ставными неводами невозможен из-за гидрологии Амура. Кроме того, надо работать дальше над усилением борьбы с браконьерами.

Напомним, программа «Доступная рыба» стартовал в Хабаровском крае в 2015 году, снижение розничных цен достигается за счет прямых поставок от производителей в розничные сети исключая наценки посредников. В 2015-2016 годах в проекте участвовали свыше 50 рыбодобывающих компаний и более 150 предприятий торговли во всех районах края. ИА «Хабаровский край сегодня»