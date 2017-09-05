Пасмурная рабочая неделя ждёт жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае погода в первую осеннюю неделю будет неустойчивой. В середине недели регион окажется под действием циклона, который принесет незначительные осадки.

- До 6 сентября погода буде солнечной и сухой, но со среды на большей территории Хабаровского края пройдут дожди. 7 сентября осадки также вероятны, но преимущественно в северных районах края. На юге дождей не ожидается, - сказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко. - 8 и 9 сентября местами возможны краткосрочные дожди, но преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южного направления, слабый, 4-9 метров в секунду Но 6-8 сентября, когда регион будет под действием циклона, возможно усиление, до 8-13 метров в секунду. Ночные температуры - в пределах 9-14 градусов тепла. При циклоне похолодает до 5-10 градусов. Дневные температуры будут в пределах 20-27 тепла, с похолоданием в конце недели до +15-22.

В Хабаровске первые несколько дней рабочей недели будут теплыми и без дождей.

- С 6 сентября жители города ощутят влияние циклона. 7 сентября будет преимущественно без осадков и 8-9 сентября придет похолодание с кратковременными дождями. Ветер также будет дуть южного направления, 5-10 метров в секунду, во время циклона возможно усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Ночные температуры в- пределах 12-14 градусов тепла, после 8 сентября - 9-11 градусов. А дневные – 22-24 тепла, при циклоне – не выше 20 градусов тепла, - сказала Людмила Игнатенко. todaykhv.ru