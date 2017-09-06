Информация городской диспетчерской службы на 6 сентября 2017

По состоянию на 7.00 часов 6 сентября в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. В связи с остановкой теплофикации ХТЭЦ №1, с 1 по 10 сентября 2017 года горячее водоснабжение не будет осуществляться в 1682 жилых домах, 53 лечебных заведениях, 99 объектах образования в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 24 ГРУ или 43,46 тонны топлива.

В городе не работает 36 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 212, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 102,22 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 10 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 46 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 620 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 635 единиц транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов, 573 автобуса.