Всероссийский День трезвости пройдёт в Хабаровском крае

Хабаровский край присоединится к Всероссийскому Дню трезвости. Он пройдет в регионе 11 сентября. Так, медучреждения проведут "Дни открытых дверей", где каждый желающий сможет получить информацию о профилактике, лечении и реабилитации нарко- и алкогольной зависимостей, пройти анонимную консультацию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В населенных пунктах края пройдут спартакиады, театрализованные постановки, конкурсы социальной рекламы и плакатов, флеш-мобы и различные акции, направленные на проведение отдыха без алкоголя.

В крае также запланированы семейные конкурсы и молодежные фестивали. В образовательных учреждениях специалисты проведут открытые уроки, где расскажут о национальных традициях и здоровом образе жизни. Родителям школьников предложат посетить лекции и выслушать доклады Всероссийского вебинара "Профилактика алкоголизма в молодежной среде". Профилактические мероприятия пройдут на предприятиях транспорта.

В медицинских организациях в этот день главными темами конференций и круглых столов станут вопросы и проблемы развития системы реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью.