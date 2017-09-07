Строительство автодороги "Обход Хабаровска" начнется осенью этого года

В рамках Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания прямого соглашения о предоставлении заёмного финансирования по проекту "Обход Хабаровска". Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "РКК" (входит в Группу "ВИС") Павел Овчинников, заместитель Председателя Правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Алексей Белоус. Церемония прошла в присутствии Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Кредит будет предоставлен на принципах проектного финансирования для строительства новой автомагистрали. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО "РКК" и Правительством Хабаровского края. АО "Газпромбанк" выступает в роли старшего кредитора. Это пока единственный пример государственно-частного партнёрства в транспортно-логистической сфере на Дальнем Востоке.

"По результатам плодотворных переговоров стороны пришли к согласию. Это еще один серьезный шаг на пути к созданию объекта. Благодарю наших партнеров, а также команду Правительства края, которая принимала участие в переговорном процессе", – прокомментировал заместитель Председателя Правительства края - министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

"Подписание прямого трёхстороннего соглашения – один из ключевых этапов реализации проекта. Достигнуты все принципиальные договорённости по финансированию строительства новой дороги. Это открывает возможности для начала работ в ближайшее время – осенью этого года", – рассказал генеральный директор ООО "РКК" Павел Овчинников.

"Участие в проектах создания дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка. Достигнутые с Хабаровским краем договоренности демонстрируют эффективность нашего взаимодействия и непосредственную поддержку Правительства региона по реализации данного проекта", – подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

"Обход Хабаровска" – платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток" и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.

Газпромбанк (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Группа "ВИС" – многопрофильный холдинг, включающий строительные, инжиниринговые и сервисные компании. С 2000 года осуществляет строительство и реконструкцию крупных промышленных, нефтегазовых и энергетических предприятий, дорожно-транспортных систем, социально-культурных, спортивных и коммерческих объектов в России и за рубежом. Одним из приоритетных направлений бизнес-стратегии является развитие государственно-частного партнёрства.