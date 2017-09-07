Хабаровский край подписал соглашение о строительстве молочных комплексов

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Хабаровский край заключил соглашение о строительстве молочных комплексов. Генеральным инвестором крупного сельхозпроекта выступит агрохолдинг «Русагро». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Подписи под документом поставили Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и руководитель «Группы Компаний «Русагро» Максим Басов.

В рамках договора холдинг планирует заниматься на территории Хабаровского края развитием молочного животноводства. Инвестор готов построить или реконструировать несколько агрокомплексов. Это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота в регионе сразу на 20 тысяч голов. Объемы производства молока составят более 60 тысяч тонн в год. Компания предполагает освоить 40 тысяч гектар земель.

Как отметил Губернатор Вячеслав Шпорт, проект открывает хорошие перспективы в сельском хозяйстве. Его реализация приведет к увеличению количества крупного рогатого скота в крае в 2 раза, а объемов выпуска молока - в 2,6 раза. В настоящее время на одного жителя региона всеми местными хозяйствами производится 28,3 килограмма молока в год.

«Группа Компаний «Русагро» – крупнейший сельхозхолдинг России, занимающий лидирующие позиции в агропромышленном комплексе. При реализации своих бизнес-проектов компании холдинга используют исключительно современные мировые технологии, за счет чего добиваются высокого качества производимых продуктов.