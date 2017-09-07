План основных мероприятий города Хабаровска на 8 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 сентября

Центральный район. Подведение итогов летней трудовой четверти отрядов старшеклассников. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16:00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Проведение рейда «Бродяга» совместно с УМВД России по г. Хабаровску для выявления подростков, занимающихся бродяжничеством и не приступивших к учёбе. Территория района. (место и время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Кировский район. Товарищеские встречи по футболу «Осенний тайм». КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Праздник двора «Золотая осень», концертно-игровая программа для жителей микрорайона. Жилмассив посёлка им. Горького, ул. Жуковского, 4. 17:00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.