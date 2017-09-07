16 сентября движение пассажирского транспорта в Хабаровске, будет временно приостанавливаться

В связи с проведением 16 сентября 2017 года парада студентов в рамках Всероссийской акции «Парад российского студенчества» по улицам Хабаровска с 13.40 до 14.50 движение пассажирского транспорта будет временно приостанавливаться. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Согласно указаниям сотрудников ГИБДД по мере продвижения участников по маршруту от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева, переулка Арсеньева. В управлении транспорта жителей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.