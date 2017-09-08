Информация городской диспетчерской службы на 8 сентября 2017

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых домов + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Отключений холодной воды нет. В Хабаровске не работает 37 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 234 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 81,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 51 ДТП, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступило 597 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышли 655 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 19 троллейбусов и 594 автобусов.