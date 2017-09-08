Хабаровчан приглашают на единый день тестирования по нормативам ГТО

Мероприятие состоится 9 сентября с 10 до 14 часов на стадионе «Юность» по адресу: ул. Королёва, 4г. Принять участие в тестировании может любой желающий без ограничений по возрасту.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Хабаровска, на стадионе можно будет сдать легкоатлетические виды спорта: бег на 100 метров, 2 и 3 километра, скандинавскую ходьбу, метание спортивного снаряда. По данным профильного управления, на официальном сайте физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрировано около 30 тысяч хабаровчан.

Нормативы сдали уже 6,5 тысячи горожан. Желающим принять участие в сдаче норм нужно обратиться в муниципальный центр тестирования по адресу: Амурский бульвар, 16, каб. 12. Или по телефонам: 46-09-46, 47-02-81.