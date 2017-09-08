В Хабаровском крае стартовала операция "Трактор"

В крае стартовал осенний этап операции "Трактор". Вместе с инспекторами гостехнадзора участие в нем примут сотрудники ГИБДД – это главное отличие от традиционных рейдов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Цель операции – обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним в период осенней уборочной кампании.

"Основным методом контроля в государственном техническом надзоре и одновременно эффективной профилактической мерой правонарушений является рейдовое мероприятие", – пояснил заместитель начальника управления Евгений Битюков. – "Еженедельно на всей территории Хабаровского края проводились рейдовые мероприятия – всего 405 рейдов, что на 56% выше, чем в прошлом году. В процессе рейдов осмотрено 8454 единиц техники".

В течение 2017 года инспекторы гостехнадзора управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края провели 21 проверку предприятий – 19 плановых и 2 внеплановых. По итогам проверок выдано три предписания на устранение нарушений.

По итогам проведенных проверок и рейдовых мероприятий на основании выявленных нарушений возбуждено 1031 административное дело по различным статьям КоАП (в 2016 году – 971), из них: 877 – за нарушение правил и норм эксплуатации тракторов и других самоходных машин, 105 – за нарушение правил государственной регистрации, 47 – за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев машин, прочие статьи – 2 нарушения. Нарушители оштрафованы на общую сумму 524,9 тыс. рублей. В 8-ми случаях граждане и юридические лица пытались оспорить действия управления в суде.

В течение 2017 года в органе государственного технического надзора выданы регистрационные документы на 6477 единиц самоходной техники, выдано 7855 талонов на прохождение технического осмотра, 2450 удостоверений тракториста-машиниста. Экзамены на право получить удостоверение прошли 262 группы претендентов.