План основных мероприятий города Хабаровска с 11 по 17 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 11 по 17 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 сентября

Посещение кадетской школы делегацией представителей отрасли образования города Санья (КНР). Показательные выступления кадетов. Кадетская школа №1 им. Ф.Ф. Ушакова, ул. Ильича, 35. 11.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

День аллеи даманцев. Митинг и концерт. Парковая зона кинотеатра «Хабаровск». 12.00. Информация по тел. 8 914 408 94 61. Князев Александр Леонидович.

Школа КВН (обучающие блоки: мозговой штурм, актерское мастерство, видео-разбор, разминка) (11-13 сентября) для команд Железнодорожного района. Городская библиотека им. А. Гайдара, пер. Ленинградский, 9. 14.00. Информация по тел. 46-70-62. Линник Руслан Геннадьевич.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

12 сентября

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Выездное заседание комитета по местному самоуправлению в отдел полиции №3 (ул. Краснореченская, 70). 11.30.

Торжественная церемония открытия второго корпуса детского сада №145. Пер. Топографический, 9. 10.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Мэрия. Прием делегации представителей отрасли образования города Санья (КНР). Малый зал №1. 15.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

Посещение делегацией представителей отрасли образования города Санья (КНР) центра этнических культур «Народные ремесла». Центр этнических культур «Народные ремесла», ул. Гамарника, 80. 16.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

Праздник двора в связи с окончанием работ по благоустройству территории. Пер. Кедровый, 10. 17.00. Информация по тел. 41-94-67. Чистякова Светлана Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об итогах подготовки района к отопительному периоду 2017-2018 года». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

13 сентября

Визит представителей клиники «Сэчжон» (г. Пучон, Республика Корея) для проведения отбора детей на операцию и консультаций ранее прооперированных хабаровских детей. Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина, ул. Тургенева, 45. Актовый зал. 10.00. Информация по тел. 40-90-64. Захарова Татьяна Владимировна.

Заседание общественного совета администрации города Хабаровска по физической культуре и спорту по вопросам: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, переход ДЮСШ из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки»; «Разработка мероприятий и предложений по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту»; «О формировании календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 2018 год». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Торжественный прием мэром города молодых специалистов отрасли «Образование». Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Кировский район. День двора. Улица Лейтенанта Шмидта, 11. 17.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

14 сентября

Торжественный вечер, посвященный 81-й годовщине со дня образования органа управления физической культурой и спортом Хабаровского края и города Хабаровска. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Кировский район. День защиты пчел. Проект «Сохраним пчелу, сохраним планету» на жилмассиве. Жилмассив школы №6, ул. Тихоокеанская, 14. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Фестиваль добровольческих отрядов «Добрые сердцем». Парк «Северный». 15.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.

15 сентября

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег». Территория Заячьего острова. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.

Кировский район. Открытие сквера на пересечении улиц Джамбула - Брестская - Металлистов. Сквер, ул. Джамбула, 78. 12.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.

Кировский район. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Стадион «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 14. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Центральный район. Организация и проведение рейда «Занятость». Жилмассив «Волочаевский городок». 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

16 сентября

Посадка молодых деревьев (рябина) возле школы №49, посвященная памяти даманцев. Школа № 49, ул. Рокоссовского, 32а. 10.00. Информация по тел. 8 914 408 94 61. Князев Александр Леонидович.

Парад российского студенчества. Шествие колонны, концертная программа (творческое поздравление первокурсникам от каждого учебного заведения) и посвящение в студенты. Шествие от площади им. В.И. Ленина до парка им. Муравьева-Амурского - 14.00. Концерт и посвящение – концертная площадка «Эстрада для симфонических оркестров» - 15.00-17.00. Информация по тел. 40-89-97. Кузнецов Илья Васильевич.

Концертно-развлекательная программа для жителей города. Городской парк им. Ю. Гагарина. 14.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Пусть сердце будет здоровым». От входа в городской парк «Динамо». 11.00.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17.00.

Индустриальный район. Районная спартакиада дошкольных учреждений «Береги здоровье смолоду». Спортивный комплекс «Спорт», ул. Тимирязева, 26. 11.30. Информация по тел. 40-90-31. Огнянов Виталий Сергеевич.

Железнодорожный район. Турнир по стритболу для детей 12-16 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

17 сентября

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. Площадь им. В.И. Ленина. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17.00.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей 10-14 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Спорт – это жизнь» для людей старшего возраста. Поселок имени Горького, ул. Жуковского, 4. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.