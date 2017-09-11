В первой половине недели в Хабаровске ожидается пасмурная погода

В первой половине рабочей недели в Хабаровске ожидается пасмурная погода. Усиливать дискомфорт будет ветер северного направления. В крае ситуация с погодой аналогичная: дожди и северный ветер.

- До четверга будет прохладно и дождливо – в город придут холодные воздушные массы. По ночам температура будет находиться в районе 7-9°C, но более высоких показателей уже и не ожидается, так как происходит постепенное выхолаживание. Днем воздух прогреется максимально до 19°C. Потепление ожидается к концу недели – до 20°C, юго-восточный ветер сменит северный, 5-10 м/с. К выходным теплая воздушная масса дойдет до нас полностью, и столбики термометра покажут отметку в 20-22°C, - дает прогноз ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

- Неустойчивая погода ждет жителей региона, но только в первые дни недели. В северных районах по ночам температура будет находиться в пределах от 2 до 7 градусов. В горной местности возможна даже слабоотрицательная температура. Днем ожидается 13-20 °C. Вторая половина недели прогнозируется без осадков, в южных районах температура достигнет также 20°C, - уточнила Людмила Игнатенко. todaykhv.ru