Специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию»

12 сентября 2017 года с 14.00 до 15.00 специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Она будет посвящена вопросу предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги. На обращения хабаровчан по телефону 42-58-67 ответит главный специалист планово-экономического отдела Екатерина Андреевна Блинова.