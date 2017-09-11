Парад российского студенчества пройдёт в Хабаровске 16 сентября

Участие в нём примут около шести тысяч человек. Акция проводится при поддержке администрации города и Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО. Парад студенчества проходит в России с 2002 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В нём принимают участие студенты из Москвы, Архангельска, Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Улан-Удэ и других городов. Хабаровск в этом году присоединится к акции во второй раз. Он объединит учащихся из 15 образовательных учреждений города. Участники соберутся на площади имени Ленина. Колонна пройдёт по красной линии до парка имени Муравьёва-Амурского.

Четыре флага развертки (флаги Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска и Парада российского студенчества) размером 6*9 метров пронесёт лучшая молодёжь города Хабаровска. 130 флагоносцев будут сопровождать колонны участников, более 130 волонтеров будут привлечены к организации Парада.

Шествие завершится на концертной площадке парка, там первокурсников посвятят в студенты. Каждое учебное заведение готовит своё творческое поздравление всем первокурсникам города. Участников парада ожидают конкурсы, интерактивы, сюрпризы, выступление молодёжной рок-группы. Начало шествия от площади имени Ленина в 14:00, концертная программа начнётся в 15:00.