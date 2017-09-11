План основных мероприятий города Хабаровска на 12 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 сентября

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Выездное заседание комитета по местному самоуправлению в отдел полиции №3 (ул. Краснореченская, 70). 11.30.

Торжественная церемония открытия второго корпуса детского сада №145. Пер. Топографический, 9. 10.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Мэрия. Прием делегации представителей отрасли образования города Санья (КНР). Малый зал №1. 15.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

Посещение делегацией представителей отрасли образования города Санья (КНР) центра этнических культур «Народные ремесла». Центр этнических культур «Народные ремесла», ул. Гамарника, 80. 16.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

Праздник двора в связи с окончанием работ по благоустройству территории. Пер. Кедровый, 10. 17.00. Информация по тел. 41-94-67. Чистякова Светлана Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об итогах подготовки района к отопительному периоду 2017-2018 года». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.