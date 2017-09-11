Хабаровский край занял второе место в рейтинге туристической популярности городов Дальнего Востока

Регион уступил только Приморью, куда ежегодно приезжают миллионы российских и иностранных туристов. По данным аналитического агентства, в первом полугодии 2017 года Приморье и Владивосток посетили почти 280 тыс иностранных туристов, 186 тыс из которых – граждане Китая.

В Хабаровском крае побывали 228 тыс туристов, из них 13 тыс – иностранцы. Также в число популярных субъектов Дальнего Востока вошли Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область.

Рейтинг самых популярных у туристов городов Дальнего Востока в 2017 году выглядит так:

1 Владивосток

2 Хабаровск

3 Петропавловск-Камчатский

4 Южно-Сахалинск

5 Комсомольск-на-Амуре

6 Благовещенск

7 Уссурийск

8 Магадан

9 Якутск

10 Биробиджан

Отмечается также, что в целом Дальний Восток, население которого составляет 6,6 млн человек, ежегодно посещают более 3,5 млн туристов. В прошлом году соседнее Приморье приняло около 3 млн туристов, в том числе 500 тыс иностранцев. todaykhv.ru