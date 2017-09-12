Около 250 лидеров движения WorldSkills соберутся в Хабаровске

15-16 сентября в Хабаровском крае впервые пройдет Дальневосточный форум профессиональных инициатив «Инсайт-2020». В нем примут участие около 250 представителей движения «Молодые профессионалы», которые уже сегодня проявляют свой лидерский потенциал, волонтеры движений WorldSkills, Abilympics, JuniorSkills, лидеры волонтерских отрядов и инициативные студенты образовательных организаций ДФО.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в рамках форума планируется обсудить создание комплексного подхода к развитию движения «Молодые профессионалы» в ДФО, выработать механизмы адаптации студентов рабочих специальностей к условиям реальной производственной среды и приобретения ими ключевых надпрофессиональных навыков. Кроме того, пройдет подготовка корпуса волонтеров движения для эффективной организации регионального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в ноябре этого года в Комсомольске-на-Амуре.

«Для представителей движения «Молодые профессионалы» мы впервые проводим форум в таком формате. Цели перед участниками стоят достаточно глобальные. Надеемся, что представленные на форуме проекты помогут в популяризации и повышении престижности рабочих профессий и специальностей в молодёжной среде ДФО», - отметила министр Алла Кузнецова.

По ее словам, создание сообщества в рамках движения WorldSkills Russia на территории Дальневосточного федерального округа в ближайшее время сможет перерасти в полноценную молодежную общественную организацию.

Напомним, Хабаровский край является одним из лидеров движения WorldSkills. В регионе уже прошли четыре первенства и два полуфинала Национальных чемпионатов профессионального мастерства, а также отборочные соревнования по компетенциям блока промышленного производства перед финалом в 2016 году. В Комсомольске-на-Амуре был создан Межрегиональный центр компетенций, основная задача которого стала подготовка будущих победителей мирового чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани в 2019 году. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.