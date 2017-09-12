План основных мероприятий города Хабаровска на 13 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 сентября

Визит представителей клиники «Сэчжон» (г. Пучон, Республика Корея) для проведения отбора детей на операцию и консультаций ранее прооперированных хабаровских детей. Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина, ул. Тургенева, 45. Актовый зал. 10.00. Информация по тел. 40-90-64. Захарова Татьяна Владимировна.

Заседание общественного совета администрации города Хабаровска по физической культуре и спорту по вопросам: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, переход ДЮСШ из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки»; «Разработка мероприятий и предложений по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту»; «О формировании календарного плана официальных спортивных и физкультурных мероприятий на 2018 год». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Кировский район. День двора. Улица Лейтенанта Шмидта, 11. 17.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.