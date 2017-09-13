Информация городской диспетчерской службы на 13 сентября 2017

Согласно графику с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых домов + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Кроме этого, с 11 по 15 сентября 2017 года остановлена теплофикации котельной в Волочаевском городке. Всего под отключение попадает 6 жилых домов по улице Подгаева.

Отключений холодной воды нет. В Хабаровске не работает 34 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 197 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 56,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 34 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 630 вызова. Сегодня утром на маршруты вышла 651 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 589 автобусов.