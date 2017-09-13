В Хабаровске открылась II Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам защиты прав и свобод человека

Сегодня в Хабаровске стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональное измерение». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Масштабное мероприятие объединило 20 уполномоченных по правам человека, ребенка, коренных малочисленных народов Севера из 16 регионов страны, представителей научных и высших образовательных организаций, общественность и студентов ведущих вузов края.

В центре внимания омбудсменов – вопросы обеспечение прав и свобод человека в российских регионах, а также организация эффективного взаимодействия органов власти и правозащитников. По мнению экспертов, самыми распространенными остаются проблемы соблюдения прав граждан на жилище, труд, охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальную помощь, на государственную и судебную защиту.

Участников встречи приветствовал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он отметил, что обеспечение прав граждан сегодня – задача всех уровней власти. Сегодня в крае немало делается для повышения уровня правовой культуры. Практикуются выездные формы работы, проходят встречи в трудовых коллективах, налажен диалог с общественными организациями. Деятельность правозащитников дополняет работу государственных органов и непосредственно влияет на настроения в обществе.

«Также есть немало других острых тем, которые нужно обсуждать и вырабатывать более эффективные механизмы по защите прав граждан. Это ситуации, связанные с задержкой заработной платы, поддержка коренных малочисленных народов, помощь «обманутым дольщикам». Уверен, в ходе конференции мы сможем выработать более эффективные механизмы взаимодействия власти и правозащитников, выдвинем новые идеи по укреплению правовой культуры», - сказал глава региона.

Как отметил уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, ежегодно в его аппарат обращаются более 3,5 тысяч граждан. Из них 90 процентов получают консультационную помощь, 10 процентов получают окончательное решение проблемы. В первую очередь в Хабаровском крае обращаются по вопросам ЖКХ и жилья, на втором месте – социальная защита, здравоохранение, также поступают обращения от лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В рамках форума организована работа двух панельных дискуссий. На одной из них участники обмениваются опытом в сфере взаимодействия государства и институтов гражданского общества. Кроме того, омбудсмены регионов страны обсуждают экологическую тему, в частности – право человека на безопасную окружающую среду.