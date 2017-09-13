Волна «телефонного терроризма» накрыла Хабаровск

Десятки телефонных звонков о заложенных в крупных торговых и развлекательных центрах нескольких городов Дальнего Востока взрывных устройствах не коснулись Хабаровска в минувший вторник, когда массовой атаке хулиганов подверглись Магадан, Южно-Сахалинск и Владивосток, но активизировались в среду, 13 сентября.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, по состоянию на 15.30 местного времени неизвестные сообщили о «минировании» зданий краевого правительства, автовокзала, нескольких школ и торговых центров и мэрии Хабаровска. Все звонки поступили с одного телефонного номера.

- Правоохранительные органы по всем фактам начали проверки и расследования, - отметила сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Ольга Алькина. - Цель подобных акций одна - запугивание, поэтому мы рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Напомню, в большинстве случаев такие преступления раскрываются.

В 2016 году в Хабаровском крае зарегистрировано 33 звонка о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, в подавляющем большинстве такие акции - дело рук нетрезвых граждан. Некоторые после принятия дозы спиртного решали проверить, как быстро оперативные службы прибудут к месту ЧП, другие просто хулиганили. Следователям удалось установить 26 «террористов», по некоторым делам суд уже вынес приговор, по оставшимся расследования продолжаются.

- За семь месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 14 аналогичных преступлений, мы видим снижение числа таких звонков, - говорит помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. - По семи из них следствие уже окончено.

Одним из факторов, повлиявших на снижение активности телефонных террористов, стала правоприменительная практика: всё чаще суды выносят вердикты, связанные с отбыванием наказания в колонии. Кстати, по этой статье УК предусмотрено максимальное лишение свободы на срок до 3 лет, и это помимо чувствительных штрафов и полной оплаты расходов оперативных служб на ликвидацию ЧП.

Одним из недавних приговоров стало решение суда Комсомольска-на-Амуре. Ранее уже отбывший наказание за такое же преступление 28-летний безработный во второй раз решил проверить работу спецслужб. 17 ноября 2016 года он в состоянии алкогольного опьянения позвонил в Единую службу спасения и сообщил о том, что в доме №58 по улице Аллея Труда заложено взрывное устройство, при этом потребовал 1 млн рублей и машину и пригрозил привести его в действие, если не получит желаемого. Гражданин в июне этого года отправлен в колонию на 6 месяцев и с него взыскан нанесённый ущерб. todaykhv.ru