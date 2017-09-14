Информация городской диспетчерской службы на 14 сентября 2017

Согласно графику с 11 по 15 сентября 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых дома + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Кроме этого, с 11 по 15 сентября 2017 года остановлена теплофикация котельной в Волочаевском городке. Всего под отключение попадает 6 жилых домов по улице Подгаева.

Холодной воды нет в пяти домах краевого центра по адресу ул. Кубяка, 14, 16, 18, 20, 22.

В Хабаровске не работает 31 лифт.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 207 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 112,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 26 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 680 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 639 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 579 автобусов.