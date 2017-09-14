В Хабаровске пройдёт 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета

В Хабаровске пройдет 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы мэра города, посвященная Дню окончания Второй мировой войны. Мероприятие проводится ежегодно, с каждым годом число его участников увеличивается. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этом году в соревнованиях примет участие около 1 500 бегунов – это команды коллективов физкультуры, промышленных предприятий, организаций, учреждений, общеобразовательных учреждений, воинских частей и подразделений, высших и средних специальных учебных заведений.

Эстафета начнется 17 сентября с парада участников в 11 часов на площади имени Ленина. Здесь участников мероприятия поприветствуют приглашенные ветераны Великой Отечественной войны, судьи и организаторы. После приветственных слов и поздравлений в 11-20 стартует первый этап эстафеты. Старт и финиш эстафеты – площадь им. В.И. Ленина. На время проведения мероприятия с 10-45 до 14-00 движение по центральным улицам города будет частично перекрыто.

Всего в маршрут мероприятия включено 11 этапов-забегов: 430 м - от площади имени Ленина (угол ДВГМУ) по ул. Карла Маркса до ул. Гайдара; 460 м - от ул. Гайдара по ул. Карла Маркса до педагогического университета ТОГУ; 520 м - от педуниверситета ТОГУ по ул. Карла Маркса до развязки на мост (напротив ТЦ «НК-Сити»); 400 м - от поворота развязки на мост (напротив ТЦ «НК-Сити») по ул. Ленинградской до 1-ой горбольницы; 550 м - от 1-ой горбольницы до поворота на ул. Ленина; 550 м - от ул. Ленина до ул. Дикопольцева; 200 м - от ул. Дикопольцева по ул. Ленина до ул. Постышева; 500 м - от ул. Постышева по ул. Ленина до ул. Пушкина; 550 м - от ул. Пушкина до ФКУЗ «Центр медицинской социальной реабилитации»; 200 м - от ФКУЗ «Центр медицинской социальной реабилитации» до гостиницы «Центральная»; 200 м - от гостиницы «Центральная» до финиша на площади имени Ленина.

Победители соревнования будут определены по лучшему времени. Команды, занявшие первые места, наградят кубками, дипломами и ценными призами. Команды, занявшие вторые и третьи места, получат дипломы и ценные призы.