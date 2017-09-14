В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
15 сентября
Краснофлотский район. Акция «Чистый берег». Территория Заячьего острова. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.
Кировский район. Открытие сквера на пересечении улиц Джамбула - Брестская - Металлистов. Сквер, ул. Джамбула, 78. 12.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.
Кировский район. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Стадион «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 14. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Центральный район. Организация и проведение рейда «Занятость». Жилмассив «Волочаевский городок». 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.