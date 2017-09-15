В Хабаровске пройдёт региональный этап фестиваля «ВместеЯрче»

16 сентября в Дальневосточном государственном университете путей сообщения пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче». Жителей и гостей города научат пользоваться энергосберегающими технологиями. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В программе запланированы познавательные лекции и конкурсы на тему энергосбережения. Будет работать несколько тематических зон. Представители энергетических компаний продемонстрируют передовую продукцию, которая помогает экономить электричество. Участникам мероприятия расскажут, чем отличаются лампы накаливания от светодиодных и люминесцентных, с помощью каких технологий происходит энергосбережение в городе, как правильно утеплить свой дом и другое.

В Хабаровском крае организаторами фестиваля «ВместеЯрче» выступят Комитет по развитию топливно-энергетического комплекса Правительства Хабаровского края и Электроэнергетический институт ДВГУПС. Фестиваль проходит ежегодно по всей стране в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

По вопросам аккредитации на фестиваль «ВместеЯрче» необходимо обращаться в пресс-службу ДВГУПС: тел. (4212) 407-007, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .