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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Верхнем, Среднем Амуре, Куре, Тунгуске, Амгуни. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен.

 

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Хабаровск

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от +18ºС до +20ºС

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без осадков

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от +18ºС до +22ºС

Центральные районы

 

без осадков

 

 

северный 5-12 м/с

 

от +1ºС до +10ºС

от +17ºС до +22ºС

Северные районы

без осадков

 

юго-западный 6-14 м/с

 

от +3ºС до +10ºС

от +12ºС до +23ºС

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