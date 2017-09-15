Оперативная информация на 15 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Верхнем, Среднем Амуре, Куре, Тунгуске, Амгуни. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков северный 3-11 м/с от +7ºС до +9ºС от +18ºС до +20ºС Южные районы без осадков юго-западный 6-11 м/с от от +5ºС до +11ºС от +18ºС до +22ºС Центральные районы без осадков северный 5-12 м/с от +1ºС до +10ºС от +17ºС до +22ºС Северные районы без осадков юго-западный 6-14 м/с от +3ºС до +10ºС от +12ºС до +23ºС

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