Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы

Эта акция впервые была проведена в 1991 году в Германии международной организацией ТАФИСА (Международная ассоциация спорта для всех), деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, радости, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

ТАФИСА является ведущей организацией в мировом движении массового спорта. Мероприятия, посвященные Всемирному дню ходьбы, проводятся во всем мире в октябре. В них ежегодно участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран мира. Основной задачей акции является популяризация ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической активности, позволяющих поддерживать спортивную форму и пропагандировать здоровый образ жизни. В 2014 году Россия присоединилась к странам – участницам данного мероприятия.

В этом году Всемирный день ходьбы будет проводиться на всей территории Российской Федерации 30 сентября. Хабаровск также примет участие в этом мероприятии. Во всех районах города 30 сентября будут организованы маршруты ходьбы. Мероприятия будут сопровождать профессиональные спортивные инструкторы МАУ «Хабаровск Спортивный» и медицинские работники «Центров здоровья», которые расскажут о пользе физической активности. В акции могут принять участия все желающие. Место и время проведения мероприятий:

Городское мероприятие

Городской парк «Динамо» (сбор у главного входа), 11:00

Центральный район

Пруды по ул. Пушкина, 12:00

Индустриальный район

Стадион школы № 70, 12:00

Железнодорожный район

Стадион школы № 77, 11:00

Краснофлотский район

Парк «Северный», 11:00

Кировский район

Вход на стадион имени В.И. Ленина (в районе фонтана), 12:00