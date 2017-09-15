Жителям региона предлагают выбрать "Гордость Хабаровского края"

В Хабаровском крае 15 сентября 2017 г. стартует новый Интернет-проект "Гордость Хабаровского края". Конкурс проводится по инициативе молодёжного общественного движения "Мой край" при поддержке Правительства края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Главная цель проекта - приобщение жителей региона к его истории, становлению и укреплению национальных ценностей, формирование гордости за родной край.

Выбирать "Гордость Хабаровского края" будут в 4 номинациях: "Люди", "События", "Достопримечательности", "Природа". Направить свои предложения для участия в голосовании и выбора объекта гордости может любой житель региона. Для этого на официальном сайте конкурса в разделе "Внести предложение" необходимо заполнить соответствующую форму. Количество заявок не ограничено. За каждую номинацию можно проголосовать только один раз в день.

По замыслу организаторов, проект объединит материалы о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии Хабаровского края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие региона.

Конкурс продлится до 12 декабря, по итогам народного голосования определятся по 3 победителя в каждой из номинаций.