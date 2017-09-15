В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Хабаровске тёплую погоду

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют горожанам приятную погоду: холодные воздушные массы отступят и сентябрьское солнце прогреет Хабаровск. Об этом сообщили в гидрометцентре.

- В эту субботу и воскресенье будет тепло. Дожди прекратятся, ветер поменяет направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Хабаровчане почувствуют отголосок лета – температура воздуха может достигнуть даже 23°C, - рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Остальные жители края также смогут погреться в предпоследних лучах солнца.

- Такие температуры будут еще в период «Бабьего лета», который наступит в конце сентября. Что касается этих выходных, то практически во всех районах столбик термометра будет подниматься от 19 до 23 градусов, ветер также юго-восточный, до 11 м/с. Осадков не будет. Исключение составляет охотский регион – там прогнозируются небольшие дожди и невысокие температуры с северным ветром, - заключила Людмила Игнатенко. todaykhv.ru