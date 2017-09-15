В Хабаровском крае начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в Хабаровском крае. Тепло появилось в социальных объектах Аяно-Майского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского района. В ближайшие недели к ним присоединятся и другие отдаленные территории края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В Аяно-Майском районе в настоящий момент отапливают соцобъекты сел Аим, Джигда и Нелькан. В Аяне сегодня подключат местную школу. В Софийске Верхнебуреинского района заработала электрокотельная, уточнили в министерстве ЖКХ края. По словам замглавы ведомства Марка Хакимова, точную дата отопительного сезона в конкретном населенном пункте невозможно.

«Все зависит от температурного режима. Формально, тепло в дома обязаны подавать после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимется выше 8 °C. В северной части это, как правило, происходит к концу сентября. В Хабаровске – совпадает с первыми числами октября. На юге может быть чуть позже. Но органам местного самоуправления также дано право начинать отопительный сезон раньше и заканчивать его позже, если этого потребуют фактические условия», - сказал Марк Хакимов.

Он также напомнил, что с прошлого года начать отапливать жилые дома можно по желанию жильцов. Если граждане считают, что пора запускать батареи, им необходимо обратиться в муниципалитет.