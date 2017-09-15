30 сентября в Хабаровском крае пройдёт субботник

В Хабаровском крае объявлена осенняя санитарная очистка территорий поселений. 30 сентября в рамках этих мероприятий в регионе пройдет общекраевой субботник. Организации и жителей просят не оставаться в стороне и помочь коммунальным службам навести порядок на улицах городов и посёлков. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Подобные акции мы проводим всего несколько раз в год – обычно весной и осенью перед крупными праздниками, - отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. – Близится очередная годовщина Хабаровского края. Уже запланирована обширная культурная программа. Будет всем приятно, если эту дату мы встретим в комфортных условиях, на чистых улицах. Поэтому надеемся, что, как и в прежние годы, жители не останутся в стороне, помогут навести порядок».

Обычно на субботник выходят все - студенты, сотрудники коммерческих организаций, жители микрорайонов, военнослужащие, чиновники. Каждый по мере сил убирает определенную территорию. Особое внимание на субботнике всегда стараются уделить обелискам, памятникам, местам воинских захоронений.

Ожидается, что в этом году в «генеральной уборке» примут участие не менее 100 тысяч человек.