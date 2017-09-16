План основных мероприятий города Хабаровска с 18 по 24 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 18 по 24 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 сентября

Школа КВН (обучающие блоки: мозговой штурм, актерское мастерство, видео-разбор, разминка) (18-20 сентября) для команд Краснофлотского, Кировского, Индустриального и Центрального районов. Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 14.00. Информация по тел. 46-70-62. Линник Руслан Геннадьевич.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

19 сентября

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Краснофлотский район. Объезд территории района по вопросам санитарного содержания территорий, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности, очистки пешеходных тротуаров, проведения покоса травы. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

20 сентября

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросам: «О реализации Федерального Закона «О промышленной политике в Российской Федерации» на территории городского округа «Город Хабаровск» и «О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы». Большой зал. 14.00.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус». Школа №29, ул. Союзная, 1. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

Центральный район. Соревнования по футболу «Золотая осень», посвященные Дню края (20-24 сентября). Школа №12, ул. Ленина, 39. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

21 сентября

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по готовности к проведению мероприятий, посвященных: Дню пожилых людей; Дню Краснофлотского района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Заседание общественной приемной. Школа №49, ул. Рокоссовского, 32. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

22 сентября

Торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса «Марш трудовых отрядов». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-91. Соколова Наталья Станиславовна.

Кировский район. Туристический слет «День здоровья». Стадион им. В.И. Ленина. 15.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Объезд контейнерных площадок жилмассива на предмет санитарного состояния. Жилмассив «Рабочий городок». Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Дыхание жизни» для людей старшего возраста. Территория дома культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

Железнодорожный район. Концертная программа «Нами можно гордиться!» для жителей микрорайона. Жилмассив, ДОС, 51. 16.00. Информация по тел. 8 929 410 59 32. Громова Наталья Андреевна.

23 сентября

4-я городская спартакиада НКО и общественных организаций города (виды спорта: легкая атлетика (эстафета), дартс, уличный баскетбол, мини-футбол, комбинированная эстафета, тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»). Стадион «Юность», ул. Королева, 4г. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Кубок мэра города по тхэквондо ВТФ с участием делегации спортсменов города Пучон (Республика Корея) (23-24 сентября). Туристический комплекс «Заимка». 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Городская акция «Ярмарка здоровья», в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья на 2015-2020 гг.». Легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина. 11.00-18.00. Информация по тел. 40-90-66. Царева Екатерина Владимировна.

Чемпионат города по ездовому спорту. Воронеж-1. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Городской праздник «ТигроФест» - «День дальневосточного тигра», в рамках природоохранной акции «Сохраним хозяина дальневосточной тайги» (конкурс рисунков «Полосатый хозяин тайги», конкурс работ декоративно-прикладного искусства «Ваш выход, тигр», конкурс «Полосатый рейс» - флешмоб, конкурс стилизованных костюмов тигра «Тигриный подиум», литературный конкурс «Пишем о тигре, пишем для тигра», конкурс графического дизайна-логотип городского праздника «ТигроФест», мастер-классы, игровые площадки). Эстрадная площадка парковой зоны краевого парка им. Муравьева-Амурского. 12.00. Информация по тел.: 33-57-61, 8 924 205 63 36. Усовская Светлана Юрьевна.

Музейное мероприятие «Живая история», в рамках городской программы «Проведение цикла музейно-просветительских мероприятий для жителей города «Познаем народы России и мира», «Мой Хабаровск» (в программе проведение костюмированного постановочного поединка средневековых рыцарей (рыцарский турнир), открытие выставки «Живая история. Клубы исторических реконструкций», проведение бала – костюмированные танцевальные композиции, мастер-класс по обучению элементам средневековых танцев XVII – XIXвв., работа костюмированных аниматоров в подлинных костюмах 1940-х годов, демонстрация оружия времен Великой Отечественной войны, курсы военно-полевой жизни, мастер-классы по гончарному делу, концертная программа, игровой аттракцион «Монетный двор» по чеканке монет с символикой города Хабаровска и музея). Музей истории города Хабаровска, ул. Ленина, 85. 17.00-20.00. Информация по тел. 46-09-39. Герасимов Валерий Федорович.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Оздоровительная физическая культура». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00.

Кировский район. Акция «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» на жилмассиве. Жилмассив, центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Турнир по регби для детей 12-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.

24 сентября

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие выполнение норм ГТО войсковыми частями. Стадион «Локомотив», ул. Клубная, 30а. 10.00. Информация по тел. 40-88-02. Гумовская Оксана Анатольевна.