23 сентября 2017 года в музее истории города Хабаровска пройдёт театрализованное мероприятие «Живая история»

Оно организовано в рамках городской программы «Проведение цикла музейно-просветительских мероприятий для жителей города «Познаем народы России и мира», «Мой Хабаровск». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Запланировано проведение костюмированного постановочного поединка средневековых рыцарей, открытие выставки «Живая история. Клубы исторических реконструкций», проведение бала «Костюмированные танцевальные композиции», мастер-класса по обучению элементам средневековых танцев XVII – XIX вв., работа костюмированных аниматоров в подлинных костюмах 1940-х годов, демонстрация оружия времен Великой Отечественной войны, курсы военно-полевой жизни, мастер-классы по гончарному делу.

В выставочном зале Городского дворца культуры будет организована концертная программа инструментальной средневековой музыки, мастер-классы игры на средневековых инструментах. В фойе музея впервые будет работать игровой аттракцион «Монетный двор» по чеканке монет с символикой Хабаровска, а в залах можно будет сфотографироваться с музейными предметами.

В проведении музейного мероприятия примут участие сотрудники музея, клубы военно-исторической реконструкции: «Рось», «КВИР», «Skogevard», танцевальные клубы «Реверанс», «Лангедок», музыкальный ансамбль инструментальной музыки «Путь звука», клуб «Авторетро-100», а также волонтеры – студенты института культуры. Торжественное открытие пройдет в 17.00 на музейной площади театрализованным рыцарским поединком под музыкальное сопровождение средневековой музыки, завершится мероприятие в 20.00. Вход для всех желающих бесплатный.