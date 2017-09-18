За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края отмечается спад уровней. Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж в Нанайском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-восточный 2-6 м/с
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от +13ºС до +14ºС
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от +14ºС до +16ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-восточный 5-10 м/с
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от от +6ºС до +13ºС
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от +18ºС до +25ºС
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Центральные районы
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сильные дожди
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северо-восточный 5-18 м/с
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от +4ºС до +13ºС
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от +17ºС до +23ºС
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Северные районы
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сильные дожди
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юго-восточный 7-18 м/с
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от +5ºС до +12ºС
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от +11ºС до +23ºС
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