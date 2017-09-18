Оперативная информация на 18 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается спад уровней. Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж в Нанайском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-восточный 2-6 м/с от +13ºС до +14ºС от +14ºС до +16ºС Южные районы без осадков юго-восточный 5-10 м/с от от +6ºС до +13ºС от +18ºС до +25ºС Центральные районы сильные дожди северо-восточный 5-18 м/с от +4ºС до +13ºС от +17ºС до +23ºС Северные районы сильные дожди юго-восточный 7-18 м/с от +5ºС до +12ºС от +11ºС до +23ºС

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