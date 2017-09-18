Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Хабаровском крае

К Хабаровскому краю приближается очередной циклон. С 19 по 21 сентября синоптики прогнозируют в восточной и северной частях региона сильные дожди. В эпицентре непогоды окажутся пять районов: Ванинский, Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский и Охотский. Ветер может усилиться до 23-28 м/с.

«Дождливую погоду принесет тайфун «Талим», - уточнили в Дальневосточном управлении Росгидромета. - Он придет в наш край со стороны Сахалина. Циклон пройдет по касательной вдоль побережья Охотского моря. После этого его эпицентр сместится к Магаданской области».

В комитете Правительства края по гражданской защите предупреждают, что во время циклона могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи, электроснабжения. Из-за ухудшения видимости на автодорогах повысится аварийность. Кроме того, сильные осадки могут вызвать повышение уровней воды в малых реках. В низинах возможны подтопления дорог, сельхозугодий, сенокосов, полей.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижения риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям края рекомендуется принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, тщательно следить за детьми.

При возникновении опасности для жизни или здоровья следует немедленно сообщать в единую службу спасения на номер «112».