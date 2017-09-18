План основных мероприятий города Хабаровска на 19 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 19 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

19 сентября

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Краснофлотский район. Объезд территории района по вопросам санитарного содержания территорий, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности, очистки пешеходных тротуаров, проведения покоса травы. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.