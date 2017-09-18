Открытый Кубок мэра по тхэквондо ВТФ пройдёт в Хабаровске

Соревнования состоятся 23-24 сентября в 12:00 в спортивном комплексе ТК «Заимка». Состязаться за звание сильнейших будут более 100 спортсменов из Хабаровского и Приморского краёв, Якутии и Республики Корея. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Организаторами соревнований выступают управление по физической культуре и спорту администрации города, муниципальное учреждение «Хабаровск Спортивный» и федерация тхэквондо Хабаровского края. 23 сентября в поединках сойдутся девушки 12-14 лет и юноши 15-17 лет.

24 сентября состязания пройдут для разных возрастных категорий, где выступят дети и подростки от 10 лет до 17 лет. Торжественное открытие мероприятия запланировано на первый день турнира на 12:00.