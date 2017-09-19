Международный день глухих отметят в Хабаровске

Он был учреждён в 1951 году и отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. 24 сентября в 13:30 в торговом центре «На Пушкина» по этому случаю организуют мероприятие, которое должно привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями слуха. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Гости получат буклеты и информационные листовки. В рамках мероприятия будут работать обучающие мастер-классы по основам жестовой речи, бумагоплатике и другие. Предусмотрены и развлечения для детей – это конкурсы, игры и фотографирование с ростовыми куклами.

В городе уже много лет работает общественная организация «Аридонс», которая помогает инвалидам по слуху в предоставлении медицинских, образовательных, услуг сурдоперевода, помогает в вопросах профориентации и трудоустройства.