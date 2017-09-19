УФНС: Транспортный налог, кто платит, освобождение от налога, калькулятор расчёта

Срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2016 год единый для всей территории Российской Федерации - 1 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.

Транспортный налог исчисляется налоговыми органами на основании сведений, полученных из органов ГИБДД.

Согласно ст. 357 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 кодекса. Сумма транспортного налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Прекращение исчисления транспортного налога предусмотрено кодексом в случае снятия с учета транспортного средства в регистрирующих органах. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за исключением угона транспортного средства либо возникновения права на налоговую льготу) не установлено. Обращаем внимание на то, что факт заключения договора купли-продажи транспортного средства не освобождает лицо, не снявшее транспортное средство с регистрационного учета в органах ГИБДД, от исполнения обязанности по уплате транспортного налога.

По вопросу снятия транспортных средств с регистрации необходимо обращаться в Управление ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Узнать сумму налога за транспортное средство, подлежащего уплате, можно с помощью электронного сервиса "Налоговый калькулятор - Расчет транспортного налога" разработанный специально для проверки начисленной суммы транспортного налога. Налоговый калькулятор позволяет пользователю любого субъекта Российской Федерации самостоятельно рассчитать сумму транспортного налога с учетом региональных налоговых ставок, льгот и типа транспортного средства - необходимо лишь выбрать соответствующие параметры.

Основные реквизиты для расчета транспортного налога - год владения транспортным средством и тип транспортного средства. Далее вводятся основные параметры для расчета транспортного налога: мощность транспортного средства (мощность двигателя в лошадиных силах) и число месяцев, за которые рассчитывается налог. И как результат - оперативно рассчитанная сумма налога на автомобиль.

Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Хабаровском крае на 2017-2016 г. установлены Законом Хабаровского края от 10.11.2005 N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае".