Новый год для хабаровчан начнётся с 10 выходных

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году. Так, на новогодние праздники жители страны будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

Выходной в субботу 6 января 2018 года перенесут на пятницу 9 марта, а в воскресенье 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря, уточняется в документе.

Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, 23-25 февраля, 8-11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, 10-12 июня и 3-5 ноября. todaykhv.ru