План основных мероприятий города Хабаровска на 20 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20 сентября

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросам: «О реализации Федерального Закона «О промышленной политике в Российской Федерации» на территории городского округа «Город Хабаровск» и «О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы». Большой зал. 14.00.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус». Школа №29, ул. Союзная, 1. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.

Центральный район. Соревнования по футболу «Золотая осень», посвященные Дню края (20-24 сентября). Школа №12, ул. Ленина, 39. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.