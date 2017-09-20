"Амур" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем". Дублем в составе победителей отличился Станислав Романов. Это поражение стало пятым подряд для "Амура". "Амур" - "Витязь" - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Шайбы забросили:
1:0 Дедунов (Ли), 02:37
1:1 Романов (Швец-Роговой), 08:061:2 Романов (Манкинен), 18:50
2:2 Ушенин Вяч. (Бывальцев, Ушенин Вл.), 24:20, ГБ
2:3 Никулин (Копейкин, Мозик), 30:26, ГБ
2:4 Макеев (Никулин, Панков), 45:38
2:5 Манкинен (Риссанен), 52:48
3:5 Коларж (Горшков, Ушенин Вяч.), 54:37