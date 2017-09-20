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"Амур" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем". Дублем в составе победителей отличился Станислав Романов. Это поражение стало пятым подряд для "Амура". "Амур" - "Витязь" - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Шайбы забросили:

1:0 Дедунов (Ли), 02:37

1:1 Романов (Швец-Роговой), 08:06

1:2 Романов (Манкинен), 18:50

2:2 Ушенин Вяч. (Бывальцев, Ушенин Вл.), 24:20, ГБ

2:3 Никулин (Копейкин, Мозик), 30:26, ГБ

2:4 Макеев (Никулин, Панков), 45:38

2:5 Манкинен (Риссанен), 52:48

3:5 Коларж (Горшков, Ушенин Вяч.), 54:37

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