Оперативная информация на 20 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный 5-10 м/с от +9ºС до +11ºС от +17ºС до +19ºС Южные районы местами дожди северо-западый 6-15 м/с от от +6ºС до +12ºС от +17ºС до +22ºС Центральные районы местами дожди северный 6-15 м/с от +4ºС до +12ºС от +15ºС до +22ºС Северные районы местами дожди северо-западный 7-17 м/с от +4ºС до +11ºС от +8ºС до +19ºС

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