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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

западный 5-10 м/с

от +9ºС до +11ºС

от +17ºС до +19ºС

Южные районы

местами дожди

северо-западый 6-15 м/с

от от +6ºС до +12ºС

от +17ºС до +22ºС

Центральные районы

 

местами дожди

 

 

северный 6-15 м/с

 

от +4ºС до +12ºС

от +15ºС до +22ºС

Северные районы

местами дожди

 

северо-западный 7-17 м/с

 

от +4ºС до +11ºС

от +8ºС до +19ºС

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