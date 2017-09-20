План основных мероприятий города Хабаровска на 21 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 сентября

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по готовности к проведению мероприятий, посвященных: Дню пожилых людей; Дню Краснофлотского района. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Заседание общественной приемной. Школа №49, ул. Рокоссовского, 32. 12.00. Информация по тел. 40-90-35. Козырева Елена Владимировна.