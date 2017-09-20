Хабаровчане могут получить разрешение на строительство за неделю, а градостроительный план – менее чем за 20 дней

Такие сроки возможны при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Как сообщила заместитель начальника управления информационных технологий Ольга Пустынникова, в настоящее время в электронном виде предоставляется 58 муниципальных услуг. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Они доступны в разделе «Муниципальные услуги» на официальном портале администрации Хабаровска (https://services.khabarovskadm.ru/), на региональном портале uslugi27.ru, а также на сайте госуслуги.ру. Здесь необходимо пройти авторизацию, подать заявление, прикрепить необходимые документы. В этом году сроки исполнения процедур по оказанию такой услуги, как, например, выдача разрешения на строительство для индивидуального жилого строения или объекта капитального строительства составляет 7 дней.

К 2019 году этот срок сократится до 5 рабочих дней. А вот получить градостроительный план сегодня можно меньше чем за 20 дней. «Эти услуги достаточно популярны, и мы призываем получать их именно в электронном виде, потому что это очень удобно и быстро. Не нужно никуда ехать, стоять в очередях. Через интернет можно отслеживать ход исполнения услуги, получить её результат», - отметила Ольга Пустынникова.