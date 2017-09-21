Информация городской диспетчерской службы на 21 сентября 2017

Согласно утвержденному графику испытаний тепловых трасс с 00-00 часов 18 сентября до 20-00 часов 22 сентября 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ХТЭЦ № 3 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В это время без горячего водоснабжения останутся 2225 жилых домов, 47 лечебных заведения, 45 объектов образования, 44 детских сада. В том числе:

Центральный район - 384 жилых дома;

Железнодорожный район – 1124 жилых дома ;

Индустриальный район - 6 жилых домов;

Кировский район – 199 жилых домов;

Краснофлотский район – 512 жилых домов.

Кроме этого, в соответствии с графиком в период с 18 по 22 сентября 2017г. проводятся гидравлические испытания теплотрасс СП ХТС зоны ТЭЦ №2 на плотность и прочность. Всего под отключения попадет: 554 жилых дома + 12 лечебных заведения + 16 объектов образования + 10 детских садов. Жилых домов в том числе:

Кировский район – 300 жилых домов;

Центральный район – 242 жилых дома;

Индустриальный район - 12 жилых дома.

Кроме этого из-за из за порыва на теплотрассе без горячего водоснабжения остались дома по улице Краснореченская, 78,80,80а,82,82а,84; Урицкого, 12,14,14а; Узловая, 1,3,3а, Западная,12а.

Всего без горячего водоснабжения остались 2822 дома. Отключений холодной воды нет. Из-за неисправностей сетевого оборудования холодной воды нет в 32 домах краевого центра в районе улиц Шеронова, Лермонтова, Служебной, переулка Засыпного, Призывного, Батарейного. В Хабаровске не работает 31 лифт.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 202 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 120 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 744 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 626 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 564 автобуса.