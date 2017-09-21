Оперативная информация на 21 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 12 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 5-10 м/с от +8ºС до +10ºС от +20ºС до +22ºС Южные районы без осадков юго-западный 5-10 м/с от от +8ºС до +13ºС от +20ºС до +23ºС Центральные районы без осадков юго-западный 2-14 м/с от +2ºС до +12ºС от +20ºС до +23ºС Северные районы без осадков северо-западный 7-14 м/с от +4ºС до +11ºС от +20ºС до +22ºС

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