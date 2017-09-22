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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

юго-западный 4-10 м/с

от +8ºС до +10ºС

от +20ºС до +22ºС

Южные районы

без осадков

юго-западный 5-10 м/с

от от +8ºС до +13ºС

от +20ºС до +25ºС

Центральные районы

 

преимущественно без осадков

 

 

юго-западный 4-12 м/с

 

от +2ºС до +13ºС

от +20ºС до +25ºС

Северные районы

преимущественно без осадков

 

северо-западный 6-13 м/с

 

от +5ºС до +11ºС

от +7ºС до +24ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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